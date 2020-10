100 tysięcy ofiar epidemii w Indiach. Brak oznak poprawy

Rząd wydał w tym tygodniu zgodę na ponowne otwarcie kin. Od połowy miesiąca do szkół wrócą uczniowie.

Według ministerstwa zdrowia całkowita liczba zgonów wzrosła do 100 842. Od początku epidemii liczba zakażeń wynosi ponad 6,4 mln. W ciągu ostatniej doby odnotowano 79 476 nowych przypadków. Indie mają obecnie najwyższy wskaźnik dziennego wzrostu liczby zakażeń na świecie.

Bhramar Mukherjee, epidemiologii na Uniwersytecie w Michigan powiedział, że nieco ponad 7% populacji było narażonych na kontakt z wirusem, co oznacza, że Indie są nadal dalekie od jakiejkolwiek odporności stadnej.

W kraju liczba przypadków może wzrosnąć do 12,2 miliona do końca roku, ale tempo to zależne jest od skutecznego przestrzegania obostrzeń.