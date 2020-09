Wirusolog: Rośnie śmiertelność wśród młodszych ludzi

Gołubows´ka alarmowała także w związku z danymi o ofiarach śmiertelnych koronawirusa na Ukrainie. - Mamy teraz to, przed czym ostrzegałam - zwiększającą się liczbę zgonów wśród młodszych ludzi. Młodszych, a nie 80-90-latków, jak we Włoszech. Wielu ma od 40 do 60 lat, a szczyt śmiertelności to 60-69 lat. To jest niebezpieczeństwo - podkreślała.

Prof. Olga Gołubows´ka jest głównym specjalistą ds. chorób zakaźnych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia.

Na Ukrainie zanotowano dotąd łącznie ponad 180 tys. przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W ostatnich dniach dobowy przyrost liczby zakażeń wynosił 2,5-3,5 tys. przypadków dziennie. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło 3642 chorych.

