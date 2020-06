Decyzja w sprawie otwarcia zewnętrznych granic UE odłożona

Zewnętrzne granice Unii Europejskiej są zamknięte od połowy marca w związku z pandemią koronawirusa. Jest już wstępna lista krajów, których obywatele wjadą od przyszłego tygodnia do Unii. Początkowo liczyła kilkadziesiąt państw, później została skrócona do kilkunastu. Polska była w grupie domagających się jasno określonych kryteriów zezwalających na wjazd do Unii i weryfikowania listy co jakiś czas. Wstępnie ustalono, że wjechać na teren Wspólnoty będą mogli obywatele z krajów, gdzie wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców nie przekracza 16.

Na liście znalazły się między innymi Korea Południowa, Japonia, Kanada, Australia, Gruzja, Serbia, a także Chiny, jeśli zastosują zasadę wzajemności dla Europejczyków. Granice pozostałyby zamknięte na razie między innymi dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Rosji i Brazylii.

Rządy państw europejskich miały dać ostateczną odpowiedzieć w sprawie akceptacji listy, ale kilka z nich poprosiło o więcej czasu, więc ostatecznie ambasadorowie zajmą się tą sprawą w poniedzialek.