Polska otwiera granice z państwami UE

Polska otwiera granice w sposób "niedyskryminacyjny" - oznacza to, że będą otwarte dla wszystkich obywateli krajów Unii Europejskiej. Polacy natomiast będa mogli podróżować do tych państw, które otworzą dla nich swoje granice.



Oznacza to też, że Polska dotrzyma nieformalnego zalecenia Komisji Europejskiej, by granice zostały otwarte przed 15 czerwca.

Informację podana przez RMF FM potwierdził na konferencji prasowe w Łochowie szef rządu. Podkreślał, że otwarcie granic jest możliwe dzięki "skutecznej strategii rządu", choć ze względu na duże liczby zakażonych w innych częściach świata granice na razie będą otwarte tylko dla obywateli Schengen.

Morawiecki powiedział, że od 16 czerwca możliwe będą loty międzynarodowe, ale przewoźnicy na pewno będą potrzebować trochę czasu, by przygotować harmonogram połączeń.

Straż Graniczna zastrzega, że granice z Niemcami, Czechami, Słowacja i Litwą będzie można przekraczać tylko przez wyznaczone przejścia oraz utrzymane zostają niektóre ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

Szczegóły na stronie Straży Granicznej.