Chiny: W Pekinie znów najwięcej zakażeń od początku epidemii

39 z nowych zakażeń to zakażenia lokalne, do których doszło na terenie Chin.

36 z nowych zakażeń to zakażenia wykryte w Pekinie - wynika z komunikatu Komisji - to tyle samo co dobę wcześniej, co oznacza, że drugi dzień z rzędu stolica Chin notuje najwyższą liczbę zakażeń odkąd władze Chin zaczęły podawać informacje na temat liczby wykrywanych zakażeń w kraju.

AFP podało, że w Pekinie w związku z pojawieniem się ognisk koronawirusa kwarantanną objęto 10 kolejnych osiedli.

#BREAKING China locks down ten more Beijing neighbourhoods over virus cluster pic.twitter.com/oBwSM4Ljkb — AFP news agency (@AFP) June 15, 2020

10 z nowych zakażeń wykryto u osób przybywających do Chin spoza ich granic (o dziewięć mniej niż dzień wcześniej).

Komisja poinformowała również o wykryciu 18 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem (o dziewięć więcej niż dzień wcześniej).

Łącznie w Chinach kontynentalnych wykryto jak dotąd 83181 objawowych zakażeń koronawirusem. Na COVID-19 zmarły tam 4634 osoby.