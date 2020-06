Sztuczne ognie miały poprawić nastrój Japończyków. Pokazy w całym kraju

Ponad 160 producentów przyłączyło się do wspólnego pokazów, które rozpoczęły się w nieznanych lokacjach na terenie całego kraju. Fajerwerki rozświetliły niebo nad Japonią o godzinie 20 czasu lokalnego.

Pokazy zaplanowano tak, aby trwały wystarczająco długo, by ludzie je zobaczyli, ale za krótko, by ktokolwiek był w stanie dotrzeć do miejsca rozstawienia materiałów pirotechnicznych.

Ponieważ tradycyjne letnie festiwale zostały odwołane z powodu epidemii koronawirusa, producenci fajerwerków mówili, że w tych mrocznych czasach chcą wnieść światło do nieba.

Pandemia jest szczególnie dotkliwa dla producentów fajerwerków, którzy spędzają cały rok na produkowaniu i testowaniu swoich wyrobów, a teraz nie są w stanie ich sprzedać. Zgodnie z prawem producenci mogą przechowywać tylko pewną ilość prochu, dlatego w czasie pandemii firmy nie wstrzymały swoich prac.