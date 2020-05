Paryż ma swojego superbohatera. Otwiera zamknięte parki

Co do zasady parki zostały ponownie otwarte we Francji, ale tylko w „zielonych strefach” - tam, gdzie notuje się mniejszą liczbę przypadków koronawirusa. Wciąż zamknięte są natomiast w Paryżu, strefie „czerwonej”, choć mer Anne Hidalgo naciska rząd na ponowne ich otwarcie, o ile odwiedzający je będą nosić maseczki.

