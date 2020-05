Łukasz Szumowski: Straciłem finansowo na polityce. Obrzucono mnie błotem

- Są trzy województwa, które mają wskaźnik reprodukcji wirusa powyżej jednego. Tam możliwe, że będzie konieczność utrzymania obowiązku noszenia maseczek. W reszcie województw ten wskaźnik jest poniżej jedności, co oznacza, że liczba zakażeń spada - mówił Łukasz Szumowski.

Szef resortu zdrowia w rozmowie z Polsat News zapowiedział, że w poniedziałek lub we wtorek zostanie ogłoszona informacja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej.

- Nie ma ani jednego faktu, który by wskazywał na jakiekolwiek nieprawidłowości. Jest to gra wnikająca z wyborczego kalendarza. Stałem się celem - dodał.

- Polityka to nie jest miejsce, gdzie przyszedłem coś ugrać, zarobić. Raczej straciłem na tym finansowo i zostałem obrzucony błotem - powiedział.

Szumowski odniósł się również do zdjęć premiera Mateusza Morawieckiego, który bez maseczek i zachowania dystansu spotkał się w restauracji w Gliwicach. - Jeżeli chodzi o zachowywanie dystansu, to z pewnością mogłyby być większe. Jeżeli ktoś się spotyka z wąską grupą osób obcych, to należy zachowywać dystans - ocenił.