Korea Południowa: Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem

Łącznie w Korei Południowej wykryto jak dotąd 11344 zakażenia koronawirusem i 269 zgonów z powodu COVID-19.

Spośród 79 nowych zakażeń co najmniej 68 to zakażenia lokalne, do których doszło na terenie Korei Południowej.

W ostatnim czasie w Korei pojawiły się dwa duże ogniska wirusa - jedno związane z nocnymi klubami w Seulu, które odwiedził zakażony 29-latek, a drugie skupione wokół magazynu jednej z firm działającej w sektorze e-commerce.