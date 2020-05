Korea Płd.: Liczba nowych zakażeń najwyższa od 49 dni

Jak zauważa BBC najwyższy od 49 dni wzrost liczby zakażeń w Korei Południowej ma miejsce w czasie, gdy 2 mln uczniów wróciło do szkół.

Spośród nowo wykrytych zakażeń 37 uznawanych jest za zakażenia lokalne, do których doszło na terenie kraju - podają Południowokoreańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób.

Ostatni raz liczba zakażeń w Korei Południowej była wyższa 8 kwietnia, gdy wykryto 53 zakażenia.

Od tego czasu liczba zakażeń spadła do ok. 30 dziennie. Na przełomie kwietnia i maja, przed pojawieniem się ogniska koronawirusa związanego z kilkoma nocnymi klubami w Seulu, liczba zakażeń wykrywanych w ciągu doby spadła do kilku dziennie.

W Korei Południowej wykryto jak dotąd 11265 zakażeń koronawirusem i 269 zgonów z powodu COVID-19.