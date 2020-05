W trakcie epidemii spadła w Japonii liczba samobójstw

20 proc. mniej samobójstw to największy spadek od pięciu lat. Wcześniej eksperci obawiali się, że epidemia koronawirusa wywoła wśród mieszkańców Japonii dodatkowy stres, co doprowadzi do większej liczby osób, które targną się na własne życie.

Spędzanie więcej czasu w domu z rodzinami, mniej dojazdów do pracy i opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego - to niektóre z czynników, które mogły wpłynąć na poprawę statystyk.