Włochy: Pogrzeby w większym gronie

Ksiądz i pozostali wierni muszą mieć maseczki. Uczestnicy pogrzebu będą mieć mierzoną temperaturę ciała, a ci z wyższą niż 37,5 st. nie będą mogli wziąć udziału w celebrze. Do księdza będzie należał obowiązek poinformowania odpowiednich służb o odbywającym się pogrzebie, by wyznaczono odpowiedzialnego za pomiar temperatury funkcjonariusza.

Najprawdopodobniej od 11 maja będą ponownie odprawiane msze w kościołach, najpierw w tych regionach, gdzie jest najmniej zachorowań. Majowe uroczystości pierwszej komunii pozostaną nadal zawieszone, a śluby i chrzty będą sprawowane będą w mocno ograniczonym gronie.

Kościoły mają być regularnie dezynfekowane, a po mszy wietrzone. Wierni muszą zachować bezpieczną odległość od siebie. Wierni nie będą przemieszczać się po świątyni. Ksiądz będzie podchodził do nich z komunią: musi być w maseczce, mieć zdezynfekowane ręce, a hostię ma podawać do rąk wiernego, tak, by nie dotykać ich dłońmi.