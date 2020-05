Poniżej stu nowych ofiar koronawirusa we Francji

Według ministerstwa zdrowia, liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii - kluczowy wskaźnik zdolności systemu ochrony zdrowia do radzenia sobie z epidemią - spadła o 56, czyli około 2%, do 2 812. To mniej niż połowa liczby pacjentów z początku kwietnia. 8 maja na oddziałach intensywnej terapii we Francji przebywało 7148 osób.

W sobotę spadła również liczba osób hospitalizowanych. Pod opieką lekarzy jest 226614 pacjentów. Oznacza to nieprzerwany, trwający od trzech tygodni spadek.

W poniedziałek w kraju zaczną być znoszone obowiązujące niemal od dwóch miesięcy obostrzenia.