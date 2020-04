Bosak: WHO upowszechnia aborcję. Wstrzymać składki

Przypomniał, że WHO długo wahała się w kwestii ogłoszenia pandemii koronawirusa i zrobiła to dopiero wówczas, gdy potroiła się liczba państw, w których pojawił się SARS-C0V-2.

Składki - 17 mln złotych rocznie - powinny zostać zawieszone, bo, zdaniem kandydata Konfederacji, WHO zajmuje się "realizowaniem lewicowej agendy obyczajowej", a do walki z pandemią "nie ma kompetencji".

Bosak uważa, że WHO propagowała powszechny dostęp do aborcji "jako jeden z kluczowych elementów zwalczania skutków epidemii", więc nie ma żadnego powodu, by Polacy ją finansowali.