Szwecja: Sklepy ostrzegają, by nie dezynfekować wódką

Szwedzka publiczna agencja ds. zdrowia wyjaśnia, że by środek dezynfekujący skutecznie zabijał bakterie i wirusy, stężenie alkoholu musi być co najmniej 60-procentowe. Tymczasem wódka Absolut, jedna z najpopularniejszych w Szwecji, jest „tylko” 40-procentowa.

Jednak na początku kryzysu koronawirusowego producent wódki Absolut dostosował część swojej produkcji, by wytwarzać czysty alkohol. Można go wówczas wykorzystać do czyszczenia, zamiast do produkcji trunku do spożywania. Czysty alkohol trzeba jednak zmieszać z żelem, produkowanym osobno, aby stworzyć użyteczny środek dezynfekujący.