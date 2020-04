Japonia: 100 tys. tulipanów pod nóż. Żeby zachować dystans Sakura Furusato Hiroba Youtube

Władze miasta Sakura niedaleko Tokio podjęły decyzję o wycięciu 100 tysięcy kwitnących tulipanów. Wszystko po to, by w czasie pandemii park Sakura Furusato Hiroba nie przyciągał jak co roku tysięcy zwiedzających.