Rekordowo długi pobyt na OIOM-ie. 65-latek zdrowieje z COVID-19

Mężczyzna nie podróżował do Włoch ani Chin. Jak powiedział jego syn Sergio, 65-latek nie miał kontaktu z nikim, kto odwiedzał te państwa. 19 lutego Julio Lumbreras zaczął odczuwać objawy grypopodobne. Ani on, ani - kilka dni później - jego lekarz nie podejrzewali koronawirusa. Po wystąpieniu u niego problemów z oddychaniem mężczyzna został skierowany do szpitala na prześwietlenie klatki piersiowej. Lekarze zdiagnozowali początek zapalenia płuc, przepisali 65-latkowi antybiotyki i odesłali go do domu.

Stan zdrowia mężczyzny pogarszał się, a leki nie pomagały. 26 lutego Julio Lumbreras w ciężkim stanie trafił do szpitala, następnego dnia został zaintubowany. - Myśleliśmy, że tylko na kilka dni - powiedział "El Pais" syn pacjenta.