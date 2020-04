Gowin proponuje powołanie pełnomocnika ds. walki z epidemią

Lider Porozumienia ocenił, że polskie władze "muszą przebudować model walki z epidemią". - Bezpieczne państwo to państwo w którym powołany jest pełnomocnik - najlepiej w randze wicepremiera do walki z epidemią. Pełnomocnik koordynowałby działania Ministerstwa Zdrowia, MON oraz zespołu antykryzysowego, w skład którego wchodziliby szefowie MSWiA, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów.

- Skuteczna walka musi uwzględniać różnice regionalne - proponujemy wzmocnienie roli wojewody - dodał Gowin.

Lider Porozumienia mówił też, że jego strategia obejmuje "rozciąganie testów na jak najszerszą skalę, na poszczególne grupy społeczne".

- Kluczem tego programu jest jak najszerszy program testowania. Jest to możliwe ponieważ w Polsce są już produkowane testy na koronawirusa - równie skuteczne jak zagraniczne, ale można je produkować taniej. Stopniowo importowane testy powinny być zastępowane przez polskie testy. Moce produkcyjne tylko jednej fabryki w Polsce wynoszą 500 tys. miesięcznie. Docelowo powinniśmy produkować ich ok. 2 mln miesięcznie - mówił Gowin. Jak dodał w Polsce dziennie powinno być przeprowadzanych 60-80 tys. testów, a "akcja testowania będzie trwała aż do momentu wynalezienia szczepionki".

- Wszystko wskazuje, że w ciągu kolejnych miesięcy ok. 75 proc. Polaków będzie nosicielami wirusa - nie będzie narażonych na zakażenie, ani nie będą sami zakażać. Musimy więc aktualizować mapę immunologiczną Polski - mówił również lider Porozumienia.

Gowin zaapelował też o przygotowanie się do momentu, w którym dostępna będzie szczepionka - tzn. przygotowanie się do akcji masowych szczepień.

Gowin podkreślił, że przedstawiona strategia nie jest krytyką rządu lecz jego wsparciem.