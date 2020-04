Moskwa wprowadza elektroniczne przepustki

W Moskwie, według ostatnich danych, liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 9 tysięcy.

W pierwszej kolejności przepustki będą obowiązywały tych, którzy chcą poruszać się po Moskwie korzystając z prywatnego lub publicznego środka transportu. Osoby, które muszą codziennie jeździć do pracy, otrzymają kod ważny do końca miesiąca. Ci, którzy muszą udać się do szpitala lub do sklepu dostaną kody jednorazowe.