Francja przekroczyła 100 tys. zachorowań. Ponad 15 tys. ofiar

We wtorek we Francji liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 100 tys. Oficjalna liczba chorych to 103573. W poniedziałek władze kraju informowały o 98076 osobach.

Spadła liczba pacjentów, którzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii. We wtorek było ich 6730. O 91 mniej niż w poniedziałek.

Zwiększyła się natomiast liczba zakażonych w domach opieki. Wczoraj informowano o 38703, dziś liczba ta wzrosła do 39370.

Przekroczono również liczbę 10 tys. zgonów w szpitalach. Oficjalnie poinformowano o 10129 ofiarach śmiertelnych. W domach opieki zmarło 5600 osób. Łączna liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 to 15529.