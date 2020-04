Dzień z DiCaprio, De Niro i Scorsese

Leonardo DiCaprio i Robert De Niro zaoferowali fanom możliwość wygrania dnia na planie filmu „Killers of The Flower Moon”, który zaraz po wygaśnięciu epidemii mają kręcić z Martinem Scorsese. Chętni mogą wpłacać datki na fundusz „All in Challenge” wspierający firmowane przez DiCaprio fundusze: „America’s Food Fund”, “Meals on Wheels” i „No Kid Hungry.” Pieniądze te mają wesprzeć akcję dostarczania darmowych posiłków ludziom dotkniętym przez epidemię.

Zwycięzca, który wpłaci najwięcej, poza dniem spędzonym na planie będzie też gościem uroczystej premiery filmu w lepszych czasach.

Swoją akcję De Niro i DiCaprio ogłosili na Instagramie.