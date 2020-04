Nowy Jork: 630 ofiar COVID-19 w dobę. Nakaz zakrywania twarzy

Podczas codziennej konferencji prasowej Andrew Cuomo tłumaczył, że twarz można zakrywać maseczkami, szalikami, chustami lub innymi częściami garderoby. Podkreślił, że należy to robić, gdy ktoś jest w pobliżu. - Idziesz sam ulicą? Świetnie - powiedział. - Jesteś na skrzyżowaniu, gdzie są ludzie i znajdziesz się ich w pobliżu? Załóż maskę - zaznaczył gubernator Nowego Jorku.

Od godziny 20.00 czasu miejscowego mieszkańcy Nowego Jorku są zobowiązani do zakrywania twarzy w miejscach publicznych, gdy nie są w stanie od innych osób utrzymać dystansu około dwóch metrów. Zalecenie to zostało wprowadzone w ramach nowej fazy działań, które mają na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W stanie Nowy Jork łącznie hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest nieco ponad 17,3 tys. pacjentów. To najniższa liczba od 5 kwietnia. Codziennie do szpitali przyjmowanych jest około dwóch tysięcy osób.

Andrew Cuomo zapowiedział wówczas, że nie zastosuje się do żadnego zalecenia wydanego przez prezydenta Donalda Trumpa , które może narazić mieszkańców jego stanu na niebezpieczeństwo. - Gdyby wydał mi rozkaz ponownego otwarcia w sposób, który zagrażałby zdrowiu publicznemu mieszkańców mojego stanu, nie zrobiłbym tego - powiedział Cuomo w rozmowie z CNN.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.