Trump: Wkrótce ukończymy plan otwarcia gospodarki

Trump zwrócił jednak uwagę, że przyrost liczby zgonów z powodu COVID-19 w USA zaczyna się spłaszczać co wskazuje, iż środki zmierzające do zwiększenia dystansu społecznego wprowadzone w USA zaczynają przynosić efekt.

Niezależnie od Trumpa plany ponownego uruchomienia gospodarki omawiają władze stanowe.

Dziewięć stanów na wschodnim i zachodnim wybrzeżu USA w poniedziałek rozpoczęło planowanie dotyczące ponownego otwarcia gospodarek w ich granicach i łagodzenia zasad społecznej kwarantanny.

Trump dopytywany na konferencji czy to on, czy gubernatorzy stanów będą podejmować decyzje ws. ponownego otwierania szkół i zamkniętych przedsiębiorstw odparł, że najwyższa władza należy do niego.

- Prezydent USA daje sygnał - oświadczył Trump dodając, że - jak mówił wcześniej - zrobi to we współpracy z władzami stanów.