USA: 830 zgonów zakażonych koronawirusem w ciągu doby

Epicentrum epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w USA jest stan Nowy Jork (75795 przypadków zakażenia, 1550 zgonów), a w szczególności miasto Nowy Jork, w którym koronawirusa wykryto u 41771 osób, a 1096 osób zmarło w wyniku Covid-19.

W Nowym Jorku do szpitali w wyniku zakażenia Covid-19 trafiło co najmniej 8400 osób, z czego co najmniej 1888 przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Jedynym stanem, w którym nie stwierdzono dotychczas zgonu z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 są Hawaje.

USA są obecnie krajem z największą liczbą zakażeń koronawirusem na świecie.