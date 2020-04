Hongkong: Druga fala zakażeń wirusem. 12 tys. testów na milion osób

Obecnie obowiązkową kwarantanną w Hongkongu objęto 50 tys. osób - to w większości osoby, które przyjechały do Hongkongu spoza granic miasta - poinformowała na konferencji prasowej szefowa administracji Hongkongu, Carrie Lam.

Za złamanie zasad kwarantanny można trafić do specjalnego rządowego centrum, w którym umieszcza się osoby poddane kwarantannie. Grozi też za to grzywna do 3225 dolarów i sześć miesięcy więzienia.

Hongkong jest jednocześnie miejscem, w którym przeprowadza się bardzo dużo testów na obecność wirusa - dotychczas przeprowadzono ich 90 tysięcy, co oznacza, że na milion mieszkańców przypada 12 tys. przeprowadzonych testów - podał dr Wong Ka-Hing z Centrum Ochrony Zdrowia.

Jak dotąd stwierdzono co najmniej 70 przypadków złamania zasad kwarantanny. Lam wzywa do bezwzględnego karania takich osób.

Hongkong był miejscem bardzo dotkniętym epidemią wirusa SARS w latach 2002-2003 - z 774 ofiar tego wirusa na świecie 299 zmarło w Hongkongu.