Władysław Kosiniak-Kamysz: Zakup F-35 powinien być odłożony

- Dlatego po raz kolejny składamy ustawę antykryzysową: gdzie będzie dobrowolny ZUS, minimalna pensja, wsparcie dla rolników, którzy produkują żywność - wyliczał Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL zapowiedział też stworzenie funduszu płynności dla firm w oparciu o Bang Gospodarstwa Krajowego. - Bez płynności upadną firmy. Nie wolno różnicować pomocy dla firmy ze względu na to czy firma zatrudnia 5 osób, czy 15 - podkreślał.

Kosiniak-Kamysz mówił, że PSL nie zagłosował za tarczą antykryzysową w Sejmie (Sejm przyjął ją głosami PiS i KO), ponieważ "jest ona dziurawa". - Jak będą dobre rozwiązania to będziemy je popierać - zapewnił.

- Jeśli tarcza nie zadziała to ugrupowania, które ją poparły, ponoszą 100-procentową odpowiedzialność za upadek polskich firm - dodał.

Na pytanie o słowa Jarosława Gowina, który mówił, że gdyby do tarczy wpisać kosztowne rozwiązania proponowane przez opozycję, to państwo stałoby się bankrutem, prezes PSL odpowiedział, że oznacza to, iż "ktoś nas oszukiwał przez kolejne pięć lat". - Bo podobno byliśmy krajem mlekiem i miodem płynącym - przypomniał.



Pytany o to skąd wziąć dodatkowe pieniądze na pomoc gospodarce, Kosiniak-Kamysz mówił o "rezygnacji z projektów, które są wyrazem megalomanii" (m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego). Wskazał też, że "zakup F-35 powinien być odłożony". - Trzeba rozmawiać z Amerykanami. To nie jest sprawa, która nas dziś ochroni - podkreślił.