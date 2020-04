Premier Grecji o epidemii: To koniec początku

- To nie początek końca, to raczej koniec początku - powiedział Mitsotakis na forum parlamentu wzywając Greków, aby pozostali w domach.

Greckie władze zamknęły restauracje, bary, sklepy, prace zabaw, szkoły, galerie handlowe, uczelnie i siłownie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

- Kwiecień będzie krytycznym miesiącem, jeśli rozluźnimy (rygory kwarantanny) zapłacimy za to i nie możemy pozwolić, aby to się stało - powiedział premier Grecji, który dodał, że na razie kraj ten "uniknął tragicznych wydarzeń" widzianych we Włoszech, Hiszpanii czy USA.

W Grecji jak dotąd stwierdzono 1415 przypadków koronawirusa i 50 spowodowanych nim zgonów.

Zarządzona przez rząd kwarantanna prawdopodobnie wepchnie kraj w recesję.

Premier podkreślił jednak, że najważniejszym celem jest zyskanie czasu i upewnienie się, że system ochrony zdrowia będzie w stanie stawić czoła pandemii.

- Jak na razie Grekom się to udaje - stwierdził.

Mitsotakis mówił, że sytuacja jest teraz lepsza w Grecji niż np. w Holandii, gdzie pierwszy przypadek wirusa wykryto mniej więcej w tym samym czasie, co w Grecji, ale gdzie obecnie jest 10 razy więcej pacjentów wymagających intensywnej terapii niż w Grecji.