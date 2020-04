Iran już za tydzień złagodzi restrykcje spowodowane epidemią

Rouhani powiedział, że od soboty niektóre sklepy, w części irańskich prowincji, będą mogły zostać ponownie otwarte, o ile zachowane zostaną odpowiednie warunki higieniczne. W Teheranie, stolicy kraju, ograniczenia zostaną złagodzone tydzień później - od 18 kwietnia.

Nadal zamknięte będą takie miejsca, jak hale sportowe, stadiony, baseny i inne obiekty, w których może gromadzić się duża liczba osób, co zwiększa ryzyko infekcji.

Od 11 kwietnia dwie trzecie urzędników państwowych wróci do pracy w godzinach od 7.00 rano do 14.00 po południu. Obecnie tylko jedna trzecia urzędników może przychodzić do swoich.

Rouhani zapowiedział, że szkoły i uniwersytety będą zamknięte co najmniej do 18 kwietnia. Jedynie doktoranci będą mogli wrócić na uczelnie szybciej. Do tej samej daty nieczynne będą obiekty religijne, zakazane też będą podróże między prowincjami.

Prezydent Iranu dodał, że specjalna grupa zadaniowa ds. walki z epidemią ma omówić inne ograniczenia na następnym spotkaniu 12 kwietnia. Podkreślił, że najważniejsze pozostaje zdrowie obywateli.