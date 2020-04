Po 76 dniach zakończyła się blokada Wuhanu

Ograniczenia w mieście, w którym potwierdzono większość z ok. 82 tys. przypadków koronawirusa w Chinach i ponad 3300 zgonów, były stopniowo łagodzone w ostatnich tygodniach. Liczba nowych chorych bowiem malała. We wtorek, według oficjalnych, rządowych danych, W Wuhan nie potwierdzono żadnego nowego przypadku zakażenia.

First batch of vehicles left Wuhan after the city lift 76-day travel ban in response to #COVID19 control. pic.twitter.com/qHUwZOIvSH