Minister zdrowia Irlandii: Będziemy musieli żyć z wirusem

- To co jest bardzo prawdopodobne jutro, to rekomendacja Narodowego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego, by utrzymać bardzo surowe ograniczenia... Spodziewam się, że potrwa to kilka tygodni - powiedział Harris, który 27 marca nakazał mieszkańcom Irlandii pozostać w domach do 12 kwietnia.

