Włodzimierz Czarzasty: PiS świadomie sieje śmierć

Mimo apeli ze strony kandydatów opozycyjnych, władza nie podjęła do tej pory decyzji o przełożeniu daty wyborów prezydenckich. W związku z obecną sytuacją całkowicie swoją kampanię zawiesiła Małgorzata Kidawa-Błońska. O to samo zaapelowała do innych startujących.

Zdaniem Czarzastego PiS może po świętach ogłosić decyzję o przełożeniu wyborów.

- I to jest tak naprawdę największe świństwo PiS. Jak umrze niedużo, to wybory zrobimy, a jak umrze dużo, to generalnie powiemy, że jesteśmy odpowiedzialni - ocenił.

- To jest największe świństwo PiS, to jest sianie śmierci. Bo jeżeli dużo ludzi odpowiedzialnych mówi: „Nie wychodźcie z domu”, to jak można na jednym oddechu mówić: „Idźcie na wybory”. No to jest po prostu sianie śmierci. PiS sieje śmierć świadomie, po prostu świadomie - dodał.