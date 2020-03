Nowa Zelandia stanie za 48 godzin

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern oświadczyła, że będzie to najpoważniejsze ograniczenie swobody poruszania się mieszkańców Nowej Zelandii we współczesnej historii kraju, które jest jednak niezbędne, by ratować życie i spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

