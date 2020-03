Polscy żołnierze utknęli w Kuwejcie. "Zapomniano o nas"

- My, czyli prawie cała siódma zmiana i wojska specjalne od tygodnia przebywamy w Kuwejcie totalnie bez żadnych zadań. Czy nikt nie liczy się z kosztami - pytają żołnierze. Wyliczają również, że utrzymanie jednego żołnierza to około 450 złotych dziennie plus wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Wojsko, w odpowiedzi na pytania zapewnia, że przerzut żołnierzy z misji odbywa się planowo. - Żołnierze PKW Irak zgodnie z planem zostaną przetransportowani do kraju w pierwszej połowie kwietnia br. Oczekiwanie w bazie tranzytowej, to standardowy element przerzutu do kraju - poinformowała ppłk Adrianna Wołyńska, rzeczniczka prasowa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiedzialnego za misje wojskowe. - To nie jest normalna sytuacja. Przecież jeszcze kilka lat temu na misjach mieliśmy tysiące żołnierzy i nigdy nie było takich problemów. Dlaczego teraz są, choć kontyngent liczy tylko ponad setkę żołnierzy? Moim zdaniem, to zdarzenie odsłania ogromne barki w organizacji i planowaniu wojskowym - podkreśił gen. Waldemar Skrzypczak, był dowódca Wojsk Lądowych i były wiceminister obrony narodowej.

Ppłk Wołyńska poinformowała nas również, że armia wyśle po żołnierzy do Kuwejtu samoloty transportowe należące do Sił Powietrznych.

– Wojsko ma do dyspozycji samoloty transportowe CASA i Herkules. Może też skorzystać z jednej z dwóch prezydenckich maszyn Boeing 737. Nie wiem, czy w tym przypadku chodzi o nieudolność, czy po prostu sytuacja w związku z koronawirusem przerosła moich kolegów w mundurach - powiedział gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych. - Uważam, że są dwa warianty rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, wojsko powinno stanąć na wysokości zadania i jak najszybciej ścignąć tych żołnierzy do kraju. Jeżeli jednak, z jakiś obiektywnych powodów, których nie znamy, nie jest w stanie tego zrobić, powinno się tym żołnierzom jasno to zakomunikować. Wcześniej jednak należy w porozumieniu z Amerykanami zorganizować im normalne warunki funkcjonowania. Obecnie przebywają w tzw. „przejściówce”. Jest to miejsce w bazie tranzytowej, gdzie żołnierze czekają na transport do kraju lub do miejsc, w których mają pełnić służbę na misjach. Zwykle w „przejściówkach” przebywają tylko kilka godzin, a w wyjątkowych sytuacjach kilka dni. Dlatego, warunki w takich miejscach są kiepskie - dodał.

Żołnierze czekający w Kuwejcie na transport do Polski w rozmowach z Onetem narzekają głównie na warunki sanitarne. Mówią o baraku mydła i innych środków higieny osobistej. Jak twierdzą, czystość w sanitariatach pozostawia sporo do życzenia.

- Nie mamy podstawowych przedmiotów, nawet bielizny na zmianę, ponieważ nasze bagaże główne już wróciły do kraju. Zostaliśmy tylko z bagażami podręcznymi - mówią.

Pytani, czy w związku z epidemią koronawirusa zostali objęci szczególną opieką, odpowiadają, że na prośbę lekarza kontyngentu wypełniali jedynie ankiety na temat stanu zdrowia. - W bazie Amerykanie wydzielili pas namiotów odgrodzony żółtą taśmą dla ludzi w kwarantannie przed powrotem do kraju. Dotyczy to jednak tylko ich żołnierzy. Zabroniono nam tam chodzić. Jednak z tego, co wiem od Amerykanów, w bazie nie ma osób zarażonych koronawirusem - zaznaczył jeden z żołnierzy.