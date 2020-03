Koronawirus: nie pocieraj oczu

Higiena rąk i zachowywanie tzw. dystansu społecznego, to główne sposoby ochrony przed SARS-CoV-2. Ale równie ważne jest zabezpieczanie oczu.

SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Uwalniany podczas kasłania bądź kichania opada na różne powierzchnie. - Koronawirus może być przekazywany np. poprzez kontakt ze skażonymi powierzchniami czy podawanie ręki. Konieczne jest jednak w takich przypadkach, aby ręka czy przedmiot miała następnie kontakt z błonami śluzowymi, czyli jamą ustną czy nosem. Opisywane są też przypadki szerzenia się wirusa poprzez kontakt ze spojówkami - wyjaśnia dr Kamila Białek-Galas, specjalista dermatolog-wenerolog z Centrum Medycznego Sublimed w Krakowie. - Aktualnie brak jednak badań jednoznacznie wskazujących na to ile utrzymuje się on na skórze człowieka. Wiadomo jednak, że w przypadku innych wirusów np. wywołujących przeziębienie czy grypę, okres utrzymywania się ich na skórze, wynosi od kilku minut do ok. godziny - tłumaczy lekarz.

Rozsądne ablucje Jak często myć ręce w czasach zarazy? Wiadomo, jak najczęściej. Oprócz codziennych “higienicznych” okazji należy aktualnie sięgać również po mydło , a zwłaszcza po powrocie do domu, po wizycie w przestrzeni publicznej, pomieszczeniu, w którym przebywa chory, przed i po posiłku, po wydmuchaniu nosa, kaszlu, kichaniu. Dłoniom należy każdorazowo poświecić ok. minimum 30 sekund, z czego przez 20 sekund szorując je dokładnie. Taka ilość wody i detergentów, nie służy jednak skórze. Problem dotyczy zwłaszcza osób z szczególnie suchą skórą, lub schorzeniami takimi jak np. atopowe zapalenie skóry lub egzema, u których dochodzi do uszkodzenia bariery naskórkowej, co sprzyja zarówno wywołaniu reakcji na alergen, jak również nadkażeniu, np. przez wirusy czy bakterie. - Należy zatem pamiętać, że w parze z prawidłowym myciem rąk i dezynfekcją zawsze powinna iść odpowiednia pielęgnacja skóry, czyli natłuszczanie skóry preparatami, takimi jak emolienty. Dobrze sprawdzają się w praktyce dermatologicznej tzw. kremy barierowe usprawniające regenerację uszkodzonej skóry. Dobrym sposobem, aby zapobiegać uszkodzeniu skóry u osób z tendencją do wyprysku kontaktowego, jest stosowanie do mycia skóry tzw. syndetów, a nie zwykłego mydła. Są to substancje myjące, które w odróżnieniu od mydła nie powoduję przesuszenia i podrażnienia, jednocześnie nie wywołując uszkodzenia płaszcza lipidowego skóry - wyjaśnia dr Kamila Białek-Galas.

Soczewki? Tylko jednorazowe To, czego jesteśmy pewni, to że receptory SARS-CoV-2, które umożliwiają wniknięcie wirusa do organizmu, są zlokalizowane tylko w drogach oddechowych. Ale koranowirus może do nich trafić również trafić również…. przez oczy. - Błona śluzową spojówki połączona jest z układem oddechowym. Kiedy płaczemy, łzy spływają nam do gardła. Ale wycierając zapłakane czy łzawiące z powodu alergii możemy je tam też przenieść brudnymi rękoma. Dlatego tak ważne jest unikanie dotykania oczu, jeśli nie umyjemy ich wcześniej dokładnie - tłumaczy dr n. med. Anna Maria Ambroziak, specjalista okulistyk. Jak uspokaja, to potencjalne wrota zakażenia - Wciąż mało wiemy o koronawirusie. Nie mamy pewności, jak duże stężenie wirusa musiałoby być w łzach, żeby doszło do zakażenia. Ale żyjemy w takich, a nie innych czasach i musimy uważać - wyjaśnia specjalistka. Ze względów higienicznych odradza więc aktualnie korzystanie z soczewek wielorazowych - Wszystko zależy, jak restrykcyjnie podchodzimy do higieny. Jeśli jest z tym jakiś problem, lepiej nosić okulary. Choć absolutnie odradzam teraz chodzenie po salonach i wybieranie oprawek - podkreśla.