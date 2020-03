Hiszpania kupuje od Chin sprzęt medyczny za 467 mln dolarów

Do Hiszpanii trafi 550 milionów masek, 5,5 miliona "szybkich testów", 950 respiratorów i 11 milionów rękawic. Ma to zaspokoić potrzeby medyczne kraju na czas od czterech do ośmiu tygodni.

Illa poinformował również, że sprzęt medyczny produkują także dwa krajowe przedsiębiorstwa.

- Zapowiadaliśmy, że ten tydzień będzie trudny, liczby są dotkliwe. Jest prawdopodobne, że liczba zgonów wzrośnie jeszcze przez kilka dni, aż osiągniemy szczyt - tak minister komentował doniesienia, że w kraju zmarło z powodu koronawirusa więcej osób niż Chinach.

W Hiszpanii z powodu choroby zmarło co najmniej 3434 osoby. Władze twierdzą, że tempo zakażeń spada, co oznacza, że kraj jest blisko szczytu.