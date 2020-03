Uszczelnianie granic. Kwarantanna też dla pracujących tuż za granicą

Teoretycznie każdy wjeżdżający musi trafić do izolacji – rząd wprowadził jednak kilka wyłączeń. To m.in. kierowcy TIR-ów, którzy rozwożą towary i żywność dla całej Europy, oraz polscy gastarbeiterzy pracujący „u sąsiadów”. W ich przypadku pogranicznicy mają obowiązek tylko zbadać temperaturę przy wjeździe i sprawdzić dokumenty. Dane z granic pokazały, że w efekcie na kwarantannę po przekroczeniu polskiej granicy trafiła tylko część.

„Oblężenie” na granicach ma miejsce w piątek, gdy pracujący w sąsiednich krajach ściągają do domów. Jednak jak mówił nam Mariusz Olejniczak, burmistrz przygranicznych Słubic, status pracownika w firmie niemieckiej jest wykorzystywany do celów prywatnych, np. zakupów w Niemczech. Apel o całkowite zamknięcie granic wystosował także prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Groźne restrykcje

Rząd zrozumiał swój błąd i minister zdrowia wydał nowe rozporządzenie, w którym usunął zapis o tym, że „obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych”. Co to oznacza dla tysięcy polskich pracowników? Z danych ubiegłorocznych Eurostatu wynika, że z Polski regularnie do pracy za granicę jeździ ponad 214 tys. osób, głównie do Niemiec. W czeskich kopalniach, tuż za polską granicą, pracuje blisko 2 tys. polskich górników. Wielu z nich granicę pokonuje codziennie, część zjeżdża do domu na weekendy. Od piątku nie będzie to możliwe.