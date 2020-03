Policja użyje "rozsądnej siły" wobec łamiących kwarantannę

Po pierwsze, policjanci podejdą do takiej osoby (lub grupy) i spytają, czemu nie przebywa w domu. Nastepnie zachęcą ją do powrotu do domu.

W przypadku oporu lub sprzeciwu, funkcjonariusz nałoży na delikwenta grzywnę. W ostateczności, i to jest punkt czwarty, policja będzie mogła użyć "rozsądnej siły", aby zmusić nieposłusznych obywateli do powrotu do domów.

Przewidziane są odstępstwa od podejmowania działań. Policjant odstąpi od wywierania nacisku na osobę, która uciekła przed przemocą domową, na bezdomnych czy rozwiedzionych rodziców odwiedzających dzieci .

Nie ma natomiast mowy o tolerancji dla odwiedzających się, nie mieszkających ze sobą par.

Od kilku dni w mediach społecznościowych krąży film ukazujący, jak policja w zachodnim Londynie rozprasza spacerowiczów w jednym z parków, powtarzając przez megafon: "To nie są wakacje, to blokada".