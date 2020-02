Światowy wyścig po szczepionkę

Oczekuje się, że oczyszczona postać szczepionki S-Trimer będzie dostępna dla służb medycznych sześć do ośmiu tygodni od zakończenia badań przedklinicznych. Jest to bardzo śmiałe założenie, ponieważ opracowanie przeciętnej szczepionki trwa od 2 do 5 lat od ukończenia takich badań.