Liczba ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 4 tysiące

15:44

Zajęcia w szkole nr 150 na Bemowie zostały zawieszone - poinformował prezydent Warszawy.

15:42

Trzaskowski oświadczył, że zamykanie szkół to decyzje rządowe. - My formułujemy zalecenia - mówił.

15:40

- Jesteśmy przygotowani do elastycznej reakcji. Wszystkie imprezy masowe, w rozumieniu ustawy, są odwołane. Będziemy analizowali kwestię spotkań z mieszkańcami, bo na nie przychodzi po kilkaset osób - powiedział prezydent Warszawy.

15:34

Liczba przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Afryce osiągnęła poziom 102. Na kontynencie tym stwierdzono jeden zgon z powodu Covid-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa.

15:30

- Zwróciłem się do wojewody, żeby rozważyć decyzję o zamknięciu placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że w środę wraz z prezydentami innych miast będzie na ten temat rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim.

15:20

Władze Hiszpanii zawieszają możliwość organizowania imprez masowych z udziałem ponad 1000 osób. Zakaz dotyczy Madrytu, miast Vitoria i Labastida w prowincji Alava oraz prowincji La Roja. W Hiszpanii liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi 1648. 35 chorych zmarło.

15:03

Obawiająca się epidemii koronawirusa Włoszka uciekła z Mediolanu do Rzymu taksówką. Za kurs zapłaciła ponad tysiąc euro - informuje agencja ANSA.



15:01

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że ryzyko lokalnych zarażeń koronawirusem wzrosło do "bardzo wysokiego" z "umiarkowanego".

14:56

W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarła szósta osoba.

14:54

Komendant główny @PolskaPolicja gen. insp. Jarosław Szymczyk: Na podstawie wykazów osób objętych kwarantanną, które zostaną przekazane do komend miejskich i powiatowych, policjanci będą zadaniowani, aby co najmniej raz na dobę skontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) March 10, 2020

14:43

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że u generała Jarosława Miki, dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych po powrocie z Niemiec wykryto koronawirusa.



14:27

Potężne moce obliczeniowe i analityczne do walki z wirusem zaprząc chce DataWalk, polski producent unikalnego na skalę globalną oprogramowania do analizy gigantycznych zbiorów danych. Na wieść o tym kurs akcji firmy skoczył o jedną piątą.

14:17

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim ws. koronawirusa Anna Zalewska powiedziała, że na sali jest chory człowiek. "Widać go. Nie będę stygmatyzować" - powiedziała europosłanka PiS.

14:14

Do 3 kwietnia dla turystów zamknięta będzie bazylika św. Piotra - poinformował Watykan

14:13

Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce: jeden w Warszawie i dwa w Cieszynie - poinformował minister zdrowia.

13:57

Liczba ofiar koronawirusa we Francji wzrosła we wtorek do 30 - informują przedstawiciele francuskiej ochrony zdrowia.

13:56

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że podczas marcowego zgrupowania reprezentacji nie będą organizowane żadne aktywności medialne w hotelach, w których stacjonować będzie drużyna. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 10, 2020

13:53

- Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. Padło wiele ważnych propozycji, także ze strony opozycji. Dziękuję wszystkim uczestnikom - mówił prezydent.

13:51

Prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu RBN powiedział, że nie można mówić o zagrożeniu dla wyborów prezydenckich

13:45

Szturm na sklepy spożywcze pokazuje, że konsumenci chcą zabezpieczyć się przed ewentualną epidemią.

13:39

Kolegium Rektorów Uczelni we Wrocławiu i Opolu zdecydowało o odwołaniu zajęć na wszystkich 14 uczelniach wyższych - informuje RMF FM

13:27

Najnowsze dane w sprawie liczby chorych w Europie:

Włochy (9172), Francja (,412), Hiszpania (1204), Niemcy (1139), Holandia (321), Wielka Brytania (321), Szwecja (248), Belgia (239), Norwegia (192), Austria (131), Dania (113), Grecja (84), Islandia (65), Czechy (40), Finlandia (40), Portugalia (39), Irlandia (21), Polska (18), Rumunia (17), Słowenia (16), Chorwacja(12), Estonia (10), Węgry (9), Łotwa (6), Luksemburg (5), Słowacja (5), Bułgaria (4), Malta (4), Cypr(2), Liechtenstein (1) Litwa (1)

13:23

Sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (Health and Human Services) Alex Azar poinformował, że jego departament nie jest pewien jak wiele testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przeprowadzono w USA.

13:13

Rząd Shinzo Abe przedstawił drugi pakiet stymulacyjny mający pomóc gospodarce osłabionej przez epidemię koronawirusa. Będzie on warty 430,8 mld jenów (4,1 mld dolarów).

13:08

Przez następne dwa tygodnie mecze La Liga, hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej, będą rozgrywane bez udziału publiczności - informuje BBC.

12:57

Najnowszy bilans epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Iranie to 8042 wykrytych przypadków zarażenia się koronawirusem i 291 przypadków śmiertelnych - informuje irański resort zdrowia.

12:46

Minister @DanutaDmowska @SPORT_GOV_PL w #Warszawa: Rekomendujemy odwołanie wszystkich imprez sportowych oraz aby nasi sportowcy nie wyjeżdżali za granicę kraju. #koronawirus — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) March 10, 2020

12:40

W Korei Płd. uruchomione zostanie specjalne oprogramowanie mobilne, które umożliwia użytkownikom zlokalizowanie sklepów i apteki posiadających zapasy antywirusowych masek.

12:37

Rząd Francji ostrzegł swoich obywateli, że zażywanie kokainy nie uchroni ich przed koronawirusem.

12:32

W prowincji Hubei w Chinach, regionie epicentrum koronawirusa, złagodzono ograniczenie w podróżowaniu. Mieszkańcy otrzymali zgodę na poruszanie się po prowincji.

12:26

Serbia zamyka granice dla podróżujących z Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu i Szwajcarii - poinformował rząd tego kraju. Nie podano jak długo ograniczenie to będzie obowiązywać.

12:06

Austria zakaże wjazdu na teren kraju osobom podróżującym z Włoch, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa - oświadczył kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

11:40

Dania zamyka ruch lotniczy z obszarami poważnie dotkniętymi epidemią koronawirusa. Zmiany obowiązuje od dziś - powiedział premier Mette Frederiksen

11:38

1224 przypadków zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto do wtorku rano w Niemczech. Wirus jest już obecny w całym kraju - pierwszy przypadek wykryto w Saksonii, landzie, który dotychczas był wolny od wirusa - informuje thelocal.de.

11:37

W Libanie zmarła pierwsza w tym kraju osoba cierpiąca na Covid-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Chory był objęty kwarantanną po powrocie do kraju z Egiptu.

11:36

W związku z epidemią koronawirusa włoski rząd czasowo zawiesił obowiązek spłacania rat kredytowych.

11:31

Razem z największymi portalami walczymy z nieprawdziwymi doniesieniami i nieuczciwymi praktykami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem. Pierwsze efekty już widać - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

11:26

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych - apeluje minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

11:23

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, premier Mateusz Morawiecki odwołał dziś wszystkie imprezy masowe. Co to oznacza i czym jest impreza masowa?

11:17

Mecz Barcelona - Napoli w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany bez udziału publiczności

#BREAKING Barcelona v Napoli #ChampionsLeague match to be played behind closed doors because of #coronavirus, clubs say pic.twitter.com/hzlTbZODXQ — AFP Sport (@AFP_Sport) March 10, 2020

11:11

Gdy media donoszą o kolejnych przypadkach choroby na świecie w laboratoriach i szpitalach zbierane są informacje o wirusie i nowej chorobie. Czas i wiedza są kluczowe w walce z wzbierającą falą epidemii. Co wiemy o wirusie z Wuhan, czyli SARS-CoV-2?

fot. AFP

11:08

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk dziś na godz. 12:00, w trybie nadzwyczajnym, zwołała posiedzenie przedstawicieli wszystkich polskich związków sportowych. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Sportu.

11:06

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Sassoli będzie pracował w domu przez następne dwa tygodnie po wizycie we Włoszech w weekend.

10:59

- W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji imprez masowych o wydarzenia takie jak mecze piłkarskie, informujemy, że do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów - mówi Prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

10:58

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zdecydowałem o zawieszeniu spotkań otwartych w ramach mojej kampanii.



Przed posiedzeniem #RBN #koronawirus pic.twitter.com/bCtSPUDE5b — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 10, 2020

10:55

Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ). — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020

10:54

- Wiemy, że ten wirus jest najbardziej groźny u osób starszych, u osób chorych. Zróbmy wszystko, by spowolnić jego rozprzestrzenianie się. Pozwólmy służbie zdrowia działać dla tych, którzy potrzebują pomocy - powiedział minister zdrowia.

10:54

Wszyscy będą poddani procedurom sanitarnym. Całość granic Polski będzie w dniu dzisiejszym zabezpieczona. Mamy kontrolę także w odniesieniu do pociągów i promów - przekazał Mariusz Kamiński.

10:53

W Hongkongu potwierdzono trzy kolejne przypadki koronawirusa SARS-CoV-2. Łącznie w tym mieście wirusa wykryto u 118 osób.

10:52

Władze Malty zamknęły wszystkie formy podróży z Włochami, najbliższym sąsiadem i dostawcą wszystkiego co niezbędne do życia, po stwierdzeniu czwartego przypadku koronawirusa.

10:44

Minister zdrowia potwierdził, że w Polsce mamy 18 przypadków koronawirusa. Nowy pacjent jest z województwa mazowieckiego.

10:42

?? Sytuacja z #koronawirus staje się coraz poważniejsza. Wezmę udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będę zadawał pytania jako polityk i lekarz. Zawnioskuję o cotygodniowe posiedzenia z udziałem ekspertów.



?? Sejm

?????>? #Kosiniak2020 pic.twitter.com/03tI0sT0Le — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 10, 2020

10:41

- Jesteśmy w tej sytuacji o tyle lepszej, że w Polsce mamy 18 przypadków zarażenia koronawirusem. Mamy szansę ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Pozwólmy służbie zdrowia działać dla chorych, którzy potrzebują hospitalizacji - powiedział minister Łukasz Szumowski.

10:40

- Rozszerzamy zakres kontroli sanitarnych na granicach. Wszyscy przekraczający granicę będą poddani kontroli - przekazał minister Mariusz Kamiński.

10:36

- Rozważamy kolejne kroki, ale o tym będziemy informowali jutro i w kolejnych dniach - powiedział szef rządu.

10:35

Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - poinformował premier Mateusz Morawiecki

10:24

W ciągu ostatniej doby liczba zakażonych w Grecji wzrosła z 84 do 89 osób.

10:21

Mołdawia zakazała wjazdu na teren kraju wszystkim cudzoziemcom przylatującym do tego kraju z terytoriów państw, w których wykryto przypadki koronawirusa SARS-CoV-2. Zakaz obowiązuje od 10 marca.

10:19

Od jutra w Poznaniu nie będą działać szkoły przedszkola i żłobki. Na dwa tygodnie zawieszono również działalność domów kultury.

10:12

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Czech zdecydowała, że od jutra zamknięte będą wszystkie szkoły w kraju. Informację w tej sprawie przekazał premier Andrej Babisz.

10:00

U ministra kultury Francji Francka Riestera stwierdzono zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje CNN, który uzyskał potwierdzenie tej informacji w resorcie kultury.

9:59

Przy rosnącej liczbie zachorowań bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem, a podziały partyjne muszą zejść na dalszy plan. To polska racja stanu. Dlatego dzisiaj z ramienia @_Lewica będę uczestniczył w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie #koronawirus. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 10, 2020

9:52

Chiny zamknęły wszystkie tymczasowe szpitale stworzone dla chorych ze zdiagnozowanym zarażeniem koroanwirusem SARS-CoV-2 w Wuhan - informuje chiński serwis internetowy The Paper.

9:45

Kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że w związku z zagrożeniem wynikającym z pojawieniem się koronawirusa w Polsce, zawiesza otwarte spotkania organizowane w ramach swojej kampanii.

9:44

W #KPRM trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. pic.twitter.com/1Rr5X36Phx — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 10, 2020

9:32

Na Cyprze Północnym stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 - informuje turecka agencja prasowa Anatolia. Pacjentem jest 65-letnia turystka z Niemiec.

9:31

??Najnowsze dane liczbowe dot. przebadanych próbek pod kątem #koronawirus. pic.twitter.com/V1pu4K6Jk6 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 10, 2020

9:29

W Hiszpanii wykryto jak dotąd 1204 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. Wirus spowodował śmierć 28 osób - poinformował minister zdrowia, Salvador Ila.

9:28

Prezydent Donald Trump przed kamerami bagatelizuje epidemię koronawirusa, jednak swoim współpracownikom powiedział, że boi się dziennikarzy, którzy celowo mogą chcieć go zarazić na pokładzie Air Force One.

fot. AFP

9:18

Każdy przylatujący bądź przypływający do Izraela zostanie poddany przymusowej 14-dniowej kwarantannie, którą będzie musiał sam sobie zorganizować.

8:59

W Wietnamie stwierdzono kolejny, 32 przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Chora to 24-letnia Wietnamka, która na co dzień mieszka w Londynie.

8:43

W Afganistanie stwierdzono piąty przypadek zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Chory wrócił do kraju z Iranu. To pierwsze zachorowanie w prowincji Samangan - poprzednie cztery miały miejsce w prowincji Herat graniczącej z Iranem.

8:39

Rosyjska Służba Ochrony Praw Konsumenta (Rospotrebnadzor) zaapelowała do Rosjan, aby unikali korzystania ze środków transportu publicznego w godzinach szczytu, wizyt w centrach handlowych i innych miejscach publicznych - informuje agencja RIA.

8:27

10-leni chłopiec i jego matka zostali uwolnieni z zawalonego miejsca kwarantanny w południowo-wschodnich Chinach. Pod gruzami spędzili 52 godziny.

8:25

Lekarzy we Włoszech odnieśli małe zwycięstwo w walce z koronawirusem. 38-letni mężczyzna opuścił oddział intensywnej terapii, gdzie trafił 21 lutego. W kraju został określony jako pacjent nr 1.



7:53

- Wczoraj rozpoczęliśmy kontrolę sanitarną na granicy z Niemcami i Czechami. Od wszystkich przejeżdżających pobierane są karty lokalizacyjne. Przed południem ruszymy z kontrolami sanitarnymi na granicy wschodniej - zapowiedział w rozmowie z TVN24 wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

7:50

Dziś 9.15 w @PremierRP posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 10.15 ważna konferencja prasowa @MorawieckiM z udziałem ministrów Ł. Szumowskiego, M. Kamińskiego, J. Gowina, D. Piontkowskiego. — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) March 10, 2020

7:46

Statek wycieczkowy The Grand Princess, który przez kilka dni stał u wybrzeży Kalifornii, przypłynął do portu w Oakland. Na pokładzie znajduje się co najmniej 21 osób zakażonych koronawirusem.

7:29

Dowódca amerykańskiej armii w Europie i kilku wyższych członków jego sztabu mogło być narażonych na kontakt z koronawirusem podczas ostatniej konferencji - poinformował rzecznik armii Ryan D. McCarthy

7:11

Rosja wprowadza 14-dniową kwarantannę dla uczniów, którzy byli w państwach dotkniętych epidemią.

7:10

O godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa.

7:09

Władze w Pjongjangu oficjalnie informują, że koronawirus SARS-CoV-2 nie dotarł jeszcze do Korei Północnej, ale media w Korei Południowej - powołując się na serwis Daily NK - podają, iż 180 północnokoreańskich żołnierzy zmarło w wyniku zarażenia się koronawirusem.

6.49

W Singapurze w życie weszły przepisy, które stanowią, że cudzoziemcy przebywający z krótką wizytą w tym państwie, u których zostanie wykryty koronawirus SARS-CoV-2, będą musieli pokryć koszty leczenia - informuje Reuters.

Źródło zdjęcia: AFP

6.36

Ponad 7,2 mln wiadomości tekstowych ostrzegających i informujących o koronawirusie wysłali operatorzy komórkowi w kraju na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 24 lutego.

6.25

Rezerwacje masowo anulują firmy i klienci indywidualni. Branża hotelowa szacuje spadek przychodów od maja do czerwca na 400 mln zł, ale może on być dużo większy.

6.14

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" wynika, że tylko 2,7 proc. ankietowanych zdecydowanie obawia się, że zachoruje. Natomiast 17,4 proc. liczy się z tym, że może się zarazić. 41,4 proc. uważa, że raczej nie zachoruje, a 26,3 proc. jest tego pewnych.

6.06

We wtorek sztab PiS podejmie ostateczną decyzję o formule programowej konwencji wyborczej, która była planowana na marzec. Jak wirus zmieni kampanię prezydencką? - o tym w "Rzeczpospolitej" pisze Michał Kolanko.

6.01

– Sytuacja na rynkach finansowych jest podobna do tej z 2008 r. Inwestorzy szykują się na najgorsze, bo trudno oceniać, jakie będą gospodarcze konsekwencje epidemii koronawirusa. Nie było jeszcze tego rodzaju szoku w tak zglobalizowanej gospodarce – powiedział „Rzeczpospolitej" Piotr Kalisz, główny ekonomista banku Citi Handlowy.

5.58

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę Covid-19 może unosić się w powietrzu przez 30 minut i pokonywać 4-5 metrów - czyli więcej niż wynosi "bezpieczny dystans" o którego zachowanie dotychczas apelowano (ok. 1,5-metra) - wynika z badań przeprowadzonych przez chińskich epidemiologów.

5.37

W USA wykryto jak dotąd 728 przypadków koronawirusa - podaje CNN opierając się na danych lokalnych władz i amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób. Z powodu zarażenia się wirusem zmarło 26 osób.

Źródło zdjęcia: AFP

5.21

Prezydent Donald Trump nie był badany pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował Biały Dom, po tym jak dwóch republikańskich członków Kongresu oświadczyło, że poddają się dobrowolnej kwarantannie po tym jak okazało się, że uczestnik konferencji, w której brali udział, jest chory na Covid-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa.

Źródło zdjęcia: AFP

5.06

Ministerstwo Zdrowia Panamy poinformowało o pierwszym przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Chora to 40-letnia kobieta, która niedawno wróciła z Hiszpanii. Do lekarza zgłosiła się z gorączką i kaszlem. Obecnie jest poddana izolacji we własnym domu.

5.05

Chiński prezydent Xi Jinping rozpoczął wizytę w Wuhan - mieście, które stało się pierwszym na świecie ogniskiem koronawirusa SARS-CoV-2. W ciągu ostatnie doby w Chinach kontynentalnych wykryto tylko 19 nowych przypadków zachorowań na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa.

Źródło zdjęcia: AFP

4.44

Liczba ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 4 tysiące - według najnowszych danych wirusa wykryto jak dotąd u 114066 osób a w wyniku zarażenia się nim zmarło 4018 osób.

Najwięcej osób zmarło w wyniku zarażenia się wirusem w Chinach - 3136. Drugim krajem z największą liczbą ofiar są Włochy (463), trzecim Iran (237), a czwartym Korea Południowa (54). We Francji i Hiszpanii zmarło po 30 osób, w USA - 27.

4.43

57-letni Francuz jest pierwszą osobą, u której na terenie Mongolii wykryto koronawirusa SARS-CoV-2. Mężczyzna przyleciał do Mongolii z Francji z międzylądowaniem w Moskwie - informuje Reuters.

4.42

W Korei Południowej we wtorek stwierdzono 35 nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. Łącznie w kraju tym koronawirusa wykryto u 7513 osób. W poniedziałek w Korei Płd. wykryto 131 nowych przypadków koronawirusa - najmniej od 11 dni.