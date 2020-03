Anna Zalewska w PE: Na sali jest chory człowiek

Potwierdzono również, że wśród jednego z pracowników Parlamentu Europejskiego wykryto koronawirusa. To nauczyciel języka obcego, który prowadził zajęcia dla pracowników PE.

Podczas debaty Anna Zalewska powiedziała, że na sali jest chora osoba. - Jest z nami człowiek chory na sali, widać go. Nie będę stygmatyzować. Jednocześnie nie ma ciepłej wody w żadnym kranie w Parlamencie Europejskim - mówiła.

Unijna komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides powiedziała, że ważne jest, by wszystkie kraje skupiły się na spowolnieniu rozprzestrzeniania się choroby.

Podczas debaty w Brukseli europosłowie wezwali do solidarności państw członkowskich w zmaganiach z epidemią koronawirusa.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan w grudniu 2019 roku, choć chińscy epidemiolodzy nie mają pewności, czy wirus nie pojawił się wcześniej, w innej części Chin lub nawet w innym kraju.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

7 stycznia 2020 roku władze Chin potwierdziły, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy Covid-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast bardzo łagodny przebieg u dzieci.