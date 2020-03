Włochy: 7 procent zarażonych koronawirusem to pracownicy służby zdrowia

Dane włoskiego instytutu sanitarnego cytuje dziennik „La Repubblica”. Statystyki dotyczą zachorowań do 9 marca i obejmują łącznie 8342 przypadki infekcji. Dzień później oficjalnie potwierdzono kolejne zachorowania. We Włoszech z powodu COVID-19 zmarło już 631 osób, a 10 marca liczba zgonów wzrosła o 36 procent.

Agencja podkreśla, że żaden z przypadków epidemii koronawirusa, rozprzestrzeniającej się we Włoszech, nie ma bezpośredniego związku z Chinami. Trzy osoby chore na COVID-19, które istotnie przybyły prosto z Wuhan, zostały od razu odizolowany i nikogo we Włoszech nie zaraziły. Prawdopodobnie niezdiagnozowany koronawirus krążył już po kraju, gdy doszło do erupcji zachorowań w 16-tysięcznym Codogno w Lombardii, które stało się centrum epidemii w Italii. Wówczas, zdaniem ekspertów, była to już druga lub nawet trzecia fala transmisji wirusa.

62 proc. przypadków infekcji we Włoszech dotyczy mężczyzn. Zgodnie z oczekiwaniami większość z nich to osoby starsze lub w podeszłym wieku. Zachorowania wśród dzieci w wieku do 9 lat to tylko pół procenta przypadków (łącznie 43). W kolejnej grupie wiekowej 10-19 lat jest ich już dwa razy więcej (1 procent - 85 przypadków) a później statystyki te rosną niemal nieustannie.

I tak w grupie od 20 do 29 lat zanotowano 296 przypadków infekcji (3,5 proc.), w 30-39 lat 470 przypadków (5,6 proc.), w 40-49 lat 891 przypadki (10,7 proc.), w 50-59 lat 1453 przypadki (17,4 proc.), w 60-69 lat 1471 przypadków (17,7 proc.), w 70-79 lat 1785 przypadków (21,4 proc.) a wśród osób powyżej 80. roku życia 1532 przypadki (18,4 proc.). To oznacza, że ponad 57 proc. infekcji dotyczy osób po 60. roku życia.

Śmiertelność dotyczy osób starszych w jeszcze większym stopniu. Wśród osób między 40 a 49 rokiem życia zanotowano tylko 1 zgon. W kolejnej grupie 50-59 lat - 3 zgony. Później liczby te znacznie wzrastają - zmarło 37 osób w wieku 60-69 lat, 114 w wieku 70-79 lat oraz aż 202 (czyli 56,6 proc. ogółu) w najstarszej grupie.