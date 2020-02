Izrael wstrzymuje wycieczki do Auschwitz. Boi się wirusa

O wstrzymaniu do odwołania wycieczek do Polski poinformowała izraelska stacja Channel 12, powołując się na słowa Rafi Peretza. Minister edukacji powiedział, że „robi to zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia”. Ale według serwisu internetowego Ynet, resort zdrowia był zaskoczony takim stanowiskiem i poinformował, że urzędnicy Ministerstwa Edukacji nie konsultowali się w sprawie takiej decyzji.

- Nie ma czegoś takiego jak nadmierne przygotowanie. Działamy odpowiedzialnie i nie podejmujemy ryzyka, ani w odniesieniu do pojedynczych osób, ani uczniów w systemie edukacji - powiedział Peretz.