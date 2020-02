WHO przygotowywało się na "chorobę X". To koronawirus?

Prof. Marion Koopmans kierująca Centrum Medycznym Uniwersytetu Erasmusa z siedzibą w Rotterdamie twierdzi, że rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem 2019-nCoV "szybko staje się pierwszym prawdziwie pandemicznym wyzwaniem, które pasuje do kategorii 'Choroby X'".

WHO w 2018 roku ujawniła, że "Choroba X", na którą się przygotowuje to "poważna, międzynarodowa epidemia, która może być spowodowana przez nieznany dotąd patogen, który wywołuje chorobę u ludzi".

Na łamach magazynu "Cell" prof. Koopmans stwierdziła, że rozprzestrzeniający się po świecie wirus 2019-nCoV - niezależnie od tego czy uda się go powstrzymać, czy nie - staje się "pierwszym prawdziwym pandemicznym wyzwaniem pasującym do kategorii 'Choroby X', która znalazła się na liście WHO zawierającej zagrożenia, na które świat musi się przygotować".

Prof. Koopmans zauważyła, że od czasu epidemii SARS z lat 2002-2003 "ruch lotniczy zwiększył się dziesięciokrotnie", co utrudnia walkę z epidemią. Na SARS zachorowało nieco ponad 8 tysięcy osób, zmarło ok. 800.

Tymczasem dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus twierdzi, że na razie nie można jeszcze mówić o pandemii. - Musimy skupić się na powstrzymywaniu (rozprzestrzeniania się wirusa - red.) jednocześnie przygotowując się na potencjalną pandemię - dodał.

Dyrektor generalny WHO przyznał, że koronawirus "ma potencjał pandemiczny".

Jak dotąd w wyniku zarażenia się koronawirusem na całym świecie zmarły 2702 osoby, zaraziło się nim ponad 80 tysięcy. Większe ogniska wirusa - poza Chinami - znajdują się obecnie w Korei Południowej, Włoszech i w Iranie.