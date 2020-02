Minister zdrowia: Niemcy są na początku epidemii

Jens Spahn wezwał służby zdrowotne i pracodawców, by przestrzegali założeń na wypadek wystąpienia pandemii. - Sieć zakażeń częściowo nie jest już identyfikowalna, a to nowa rzecz - powiedział minister.

- Duża liczba ludzi miała kontakt z pacjentami, a to duża zmiana w stosunku do 16 pacjentów, których mieliśmy do tej pory, gdzie powiązania kierowały nas do Chin - dodał.

Jednocześnie minister ostrzegł przed niepotrzebną paniką. - Nie każdy kaszel oznacza koronawirusa - mówił.

Zapewnił, że niemieckie oddziały szpitalne są dobrze wyposażone. - Działamy szybko i dostosowujemy nasze reakcje do obecnej sytuacji. Niestety sytuacja zmieniła się w ostatnich godzinach - dodał.

W Europie największą liczbę zachorowań odnotowano we Włoszech. O przypadkach zachorowań u osób, które niedawno wróciły z Włoch, informowały rządy Austrii, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, Szwajcarii i Macedonii Północnej.