Koronawirus dotarł do Danii i Estonii

Test wykazał obecność koronawirusa w organizmie mężczyzny w środę wieczorem. Mężczyzna został poddany kwarantannie we własnym domu, wraz z żoną i synem, u których jak dotąd nie wykryto koronawirusa 2019-nCoV.

- Traktujemy tę nową sytuację bardzo poważnie. Działania na rzecz powstrzymania i wykrywania przypadków koronawirusa się rozpoczęły - poinformował minister zdrowia Danii, Magnus Heunicke.

Władze Danii nadal uważają, że ryzyko ogólnokrajowej epidemii jest niskie. Spodziewają się jednak kolejnych przypadków koronawirusa wywołującego chorobę COVID19.

Z kolei w Estonii - jak informuje TASS - koronawirusa wykryto u osoby, która przyjechała z Iranu.

Chory nie jest obywatelem Estonii. Minister ds. społecznych Estonii Tanel Klik podał, że jest to prawdopodobnie obywatel Iranu.

W Iraku wykryto wirusa u szóstej osoby - tym razem jest to mężczyzna, który wrócił do Bagdadu z Iranu. Stan jego zdrowia ma być dobry. Mężczyzna trafił do szpitala w Bagdadzie.

Na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło 2801 osób, zaraziło się nim 82027 osób.