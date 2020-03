W Moskwie tropią Chińczyków. „Nie chodzi o dyskryminację”

Grupa 23 turystów z Hongkongu wjechała do Rosji 19 lutego, czyli dzień przed tym, jak rząd w Moskwie zamknął granicę kraju dla obywateli Chin. Zgodnie z wytycznymi, które turyści otrzymali na granicy, mieli pozostać w hotelu przez 14 dni. Nie posłuchali się i wyszli na miasto. Chcieli pójść do teatru, ale nie dotarli.

W okolicach stacji metra Nowosłobodska zauważyli pędzących w ich kierunku policjantów. Postanowili więc wskoczyć do turystycznego autobusu, by ukryć się w tłumie. Nie udało się, gdyż wszyscy kierowcy stołecznego transportu miejskiego zostali wcześniej poinformowani, że mają zgłaszać na policję wszystkich pasażerów o „azjatyckim wyglądzie”. Chińczyków zatrzymano, zmierzono im temperaturę i skierowano na dwutygodniową kwarantannę.

Tę historię rosyjskie media opisały w czwartek, ale już wcześniej ambasada Chin protestowała przeciwko wprowadzonym przez stolicę metodom walki z koronawirusem. W liście do władz Moskwy chińscy dyplomaci wzywali do zaprzestania praktyk dyskryminujących obywateli ChRL w Moskwie oraz sugerowali, że może to uderzyć w dwustronne relacje krajów.

Ogółem nakaz poddania się kwarantannie otrzymało ponad 2,5 tys. obywateli ChRL, którzy w ostatnim czasie przyjechali do rosyjskiej stolicy. Tych, którzy według Sobianina nie przestrzegają narzuconego reżimu, tropi miejski system monitoringu, który rozpoznaje twarze. Do bazy danych obcokrajowcy trafiają w momencie przekroczenia granicy.

– Od 22 lutego wykryto w mieści 88 osób, które złamały zasady izolacji, z czego 80 osób to obywatele ChRL – oświadczył Sobianin, cytowany przez agencję Interfax. – Naruszenie zaleceń lekarza sanitarnego powoduje wydalenie z kraju, zgodnie z decyzją sądu – sugerował. Podkreślał przy tym, że władze stolicy próbują w ten sposób nie dopuścić do rozpowszechnienia się koronawirusa. Zaapelował do dyplomatów z chińskiej ambasady, by „potraktowali to ze zrozumieniem”, oraz zaznaczył, że są to „działania wymuszone”.