Dworczyk: Opozycja stara się wykorzystać każdą sytuację, żeby straszyć Polaków

- Jesteśmy przygotowani na poniesienie wszelkich kosztów. Pieniądze znajdują się w rezerwie na działania kryzysowe .To jest blisko miliard dwieście milionów złotych. Do tego rezerwa premiera około dwustu milionów złotych. Niezależnie od tego, jakie koszty byłyby niezbędne, takie pieniądze w budżecie państwa polskiego będą - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o reakcję rządu na możliwość dotarcia do Polski epidemii koronawirusa.