Kolejne ofiary koronawirusa we Włoszech

Niektóre media podają, iż naukowcy z Mediolanu sugerują, że koronawirus był obecny we Włoszech już mniej więcej od połowy stycznia.

Informacje te są niepotwierdzone, ale Włochy są krajem najbardziej dotkniętym koronawirusem w Europie.

#Covid_19 is probably mutating in #Italy. According to researchers based at Milan, the #coronavirus has been present in #Italy for weeks (perhaps since mid January).



The Italian version of #COVID2019 "changes from person to person". (20min) #covid19italy #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/3xLbcixxVV