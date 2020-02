80-latka pochodzi z prowincji Hubei. Przyjechałą do Francji 16 stycznia, a 25 stycznia została poddana kwarantannie w szpitalu w Paryżu.

Córka zmarłej kobiety również jest zarażona, ale jej stan się poprawia.

To pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w Europie. Do tej pory we Francji odnotowano 11 przypadków zachorowań.

Poza Chinami z powodu choroby osoby zmarły także na Filipinach, w Hongkongu i Japonii.

Do tej pory z powodu koronawirusa zginęło ponad 1500 osób, a 66 tys. jest zarażonych.