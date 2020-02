Koronawirus z Wuhan: Dzieci chorują rzadko i łagodnie

Jak dotąd nieznany dotychczas koronawirus doprowadził do śmierci 563 osób, a w Chinach kontynentalnych wywołaną jego obecnością infekcję wykryto u ponad 28 tysięcy osób. Dzieci stanowią jednak niewielki odsetek chorych.

- Moim zdaniem młodzi ludzie zarażają się, ale przechodzą chorobę znacznie łagodniej - twierdzi dr Malik Peiris, wirusolog z uniwersytetu w Hongkongu. Liczba zachorowań dzieci może być więc niedoszacowana ponieważ naukowcom "brakuje informacji o łagodnych przypadkach" zachorowań.

- Gdyby koronawirus rozprzestrzenił się na całym świecie, tak jak sezonowa grypa, pewnie wiedzielibyśmy więcej - dodaje.

"New York Times" pisze o przypadku 10-latka, który wyjechał wraz z rodziną do Wuhan, gdzie znajduje się epicentrum epidemii. Po powrocie do Shenzhen u jego członków rodziny - w wieku 36-66 lat - rozwinęła się choroba: wystąpiła gorączka, ból gardła, biegunka i zapalenie płuc.

Dziecko również miało ślady infekcji wirusowej w płucach, ale nie zauważono u niego zewnętrznych symptomów choroby. Naukowcy podejrzewają, że infekcja wywołana wirusem 2019-nCoV może właśnie w taki sposób przebiegać u dzieci.

- Jest z pewnością prawdą, że dzieci przechodzą infekcję bezobjawowo, albo bardzo łagodnie - mówi dr Raina MacIntyre, epidemiolog z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney, która bada rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa.

Podobnie było w przypadku epidemii SARS czy MERS. W czasie epidemii SARS nie zmarło żadne dziecko, a spośród ponad 8 tysięcy przypadków zachorowań wywołanych koronawirusem SARS tylko 135 dotyczyło dzieci.

- Nie do końca rozumiemy dlaczego przebieg choroby tak bardzo uzależniony jest od wieku - przyznaje dr Peiris.

Jedna z hipotez mówi o tym, że dorośli gorzej przechodzą infekcje wirusowe, ponieważ wielu z nich cierpi na przewlekłe schorzenia, takie jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroby serca, co osłabia zdolność ich organizmu do stawiania czoła infekcji. Ponadto wraz z wiekiem obniża się ogólna odporność człowieka.